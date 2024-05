Paolini, która obecnie zajmuje 12. miejsce w rankingu, przystąpiła do turnieju rozstawiona, więc zaczęła rywalizację dopiero od drugiej rundy. A w niej trafiła na Mayar Sherif. Było to drugie spotkanie tych zawodniczek - w czerwcu ubiegłego roku finale challengera w Makarskiej górą była tenisistka pochodząca z Egiptu. Teraz obecnie 80. tenisistka światowego zestawienia ponownie poradziła sobie z wyżej notowaną rywalką.

Jasmine Paolini odpada z turnieju w Rzymie