Już początek pierwszej partii pokazał, że kibice zgromadzeni na Foro Italico mogą się spodziewać zwrotów akcji. Choć do stanu 3:3 nie było przełamań, doszło do aż dziewięciu break pointów. Kalinina wyszła w końcu na prowadzenie 5:3, jednak błyskawicznie je oddała. Kudiermietowa przyszła jednak ponownie "z pomocą" i straciła serwis na 5:6. Ukraince podawała na wygraną w secie i udało jej się to bez problemu.

Druga odsłona rywalizacji w pierwszych minutach stała już nieco bardziej pod znakiem dominacji serwisowej tenisistek. Obie popisywały się zagraniami technicznymi. Ukrainka zadziwiła widzów jednym z passing shotów oraz wspaniałym skrótem. Rosjanka po chwili również użyła drop shota bardzo efektywnie. Nagle jednak pojawił się u niej problem z własnym podaniem. W piątym gemie popełniła dwa podwójne błędy, przez które została przełamana na 2:3.

Kalinina pokonała Kudiermietową. Ukrainka w finale Italian Open

47. rakieta świata musiała od wtedy po prostu kontrolować przebieg wydarzeń na korcie. Wygrała gema serwisowego do 30, a przy podaniu rywalki również napsuła jej krwi, nieco ośmieszając kończącym lobem jej nieudane trzykrotne zakończenie wymiany. Kudiermietowa pozostała w grze, choć w końcówce seta musiała zredukować stratę przełamania. Udało jej się to w ostatnim możliwym momencie - przy stanie 4:5. Gdy nie miała już nic do stracenia, przestała się denerwować i grała znacznie lepiej. Za chwilę prowadziła już 6:5. Wygrała aż ostatnich szesnaście piłek w secie i zarazem doprowadziła do wyrównania w całym meczu.

Na trzecią partię Kalinina wyszła odmieniona. Przerwę między setami spędziła w szatni i wyszło jej to na dobre. Dwukrotnie przełamała Rosjankę i objęła prowadzenie 4:0, nie doprowadzając przeciwniczki do żadnego break pointa. Drugi raz nie wypuściła takiej okazji z rąk i wygrała 6:2, awansując do półfinału. To jej życiowy sukces. Po zakończeniu spotkania nawet nie podchodziła do rywalki. Trener i jednocześnie mąż Kudiermietowej Siergiej Demechin wyrażał poparcie aneksji Krymu przez Rosję.

Drugą finalistką Italian Open 2023 będzie Jelena Rybakina lub Jelena Ostapenko. Starcie Łotyszki z Rosjanką reprezentującą Kazachstan ma rozpocząć się o 19:00.

Iga Świątek - Anastasia Pavlyuchenkova. SKRÓT MECZU. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Weronika Kudiermietowa / AFP

Anhelina Kalinina / AFP