Dumna Sabalenka ogłasza całemu światu. 125 dni, a to dopiero początek

Oprac.: Amanda Gawron

Aryna Sabalenka nie tylko triumfuje na kortach, ale dba też o harmonię poza nimi. Liderka światowego rankingu od jakiegoś czasu spotyka się z brazylijskim biznesmenem Gergiosem Frangulisem, a teraz wyjawiła, że zdecydowała się na wyjątkowy krok, aby bardziej zbliżyć się do ukochanego. Ogłosiła to za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aryna Sabalenka ma za sobą kolejny naprawdę imponujący rok w karierze. Białorusinka po raz kolejny zakończyła sezon jako liderka światowego rankingu kobiecego tenisa i dopisała do swojego CV kolejny wielkoszlemowy tytuł. Jej agresywny styl gry, potężny serwis i coraz większa dojrzałość mentalna sprawiły, że była jedną z najbardziej stabilnych i groźnych zawodniczek w tourze. Oprócz sukcesów sportowych Sabalenka wielokrotnie podkreślała, jak ważny był dla niej spokój i równowaga poza kortem.

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba”© 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka rozpoczęła naukę portugalskiego. Pochwaliła się swoim progresem

W odnoszeniu kolejnych zwycięstw Białorusinkę od dłuższego czasu wspiera jej partner, Georgios Frangulis. To brazylijski przedsiębiorca, założyciel i właściciel znanej marki Oakberry, specjalizującej się w zdrowej żywności. Jego firma zdobyła międzynarodową popularność i działa dziś w wielu krajach na całym świecie, a jedną z ambasadorek jest właśnie Aryna Sabalenka.

To właśnie Georgios Frangulis jest jedną z osób, które towarzyszą liderce światowego rankingu w codziennym życiu, dając oparcie w momentach presji, napięcia i sportowych wyzwań. Sabalenka nie ukrywa, że wsparcie najbliższych ma ogromne znaczenie w utrzymaniu formy na najwyższym poziomie.

Teraz jedna z najgroźniejszych rywalek Igi Świątek postanowiła w symboliczny sposób "odwdzięczyć się" ukochanemu za jego wsparcie. Jak sama wyjawiła, jakiś czas temu rozpoczęła naukę języka portugalskiego, co z pewnością pomoże jej w lepszym zrozumieniu kultury i języka partnera, a także na możliwości swobodniejszej komunikacji z jego rodziną i bliskimi. Białorusinka za pośrednictwem Insta Stories pochwaliła się 125-dniowym streakiem na aplikacji Duolingo oraz podręcznikiem do nauki portugalskiego, którą otrzymała od swojego teamu z okazji Nowego Roku. "Staram się" - napisała.

