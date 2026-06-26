Trzeci w tym roku Wielki Szlem zacznie się w poniedziałek - w przeciwieństwie do turniejów w Melbourne, Paryżu i Nowym Jorku Anglicy nie przyspieszają startu o jeden dzień. I całość gier singlowych w pierwszej rundzie przeprowadzają w poniedziałek i wtorek.

Dziś po godz. 11 polskiego czasu przeprowadzono ceremonię losowania - bardzo sprawnie, bez żadnych niedomówień i wspierania się systemami komputerowymi. Efekty? Niektórzy reprezentanci Polski mogą narzekać, inni nie. W tym pierwszym gronie będzie pewnie Magda Linette, bo trafiła na Mirrę Andriejewą. A Rosjanka, choć akurat w Bad Homburg zagrała słabo, jest jednak mistrzynią Roland Garros. W Wimbledonie też radziła sobie zazwyczaj bardzo dobrze. Magdalena Fręch zmierzy się z kolei z Anną Kalinską - zawodniczką nieprzewidywalną, zwłaszcza na kortach trawiastych.

Iga Świątek na pewno będzie faworytką potyczki z Taylor Townsend, wiceliderką deblowego rankingu WTA, podobnie wyżej należy stawiać szanse Mai Chwalińskiej w starciu z Mananchayą Sawangkaew.

Obie jeszcze półtora miesiąca temu były w podobnych rejonach rankingu WTA, ale po sukcesie Polki w Paryżu nastąpił tu rozjazd. Niemniej młodsza o pół roku od Polki zawodniczka z Tajlandii ma już za sobą dziewięć spotkań na trawie w ostatnich tygodniach, to może być jej atut. Albo odwrotnie, dochodzi bowiem zmęczenie. A w czwartkowym starciu z Oceane Dodin była o krok od wyeliminowania, w drugiej partii broniła trzech piłek meczowych.

Wimbledon. Drugie losowanie w Londynie. Maja Chwalińska znów na liście

Niedługo później organizatorzy Wimbledonu dokonali jeszcze jednego losowania - tym razem w zmaganiach debli. A tu wystąpią nie tylko Linette, Fręch oraz Katarzyna Piter, ale także i Chwalińska. Podopieczna trenera Jaroslava Machovsky'ego połączyła siły ze swoją dobrą znajomą Sinją Kraus, Polka skorzystała oczywiście z wysokiego rankingu singlowego. I dzięki temu bez żadnych problemów dostały się do drabinki.

Dla Chwalińskiej będzie to debiut w grze podwójnej w Londynie - w całej swojej karierze rozegrała zaledwie pięć spotkań deblowych na trawie. Wszystkie w Ilkley - w 2022 i 2023. Mówimy oczywiście o zmaganiach profesjonalnych, bo grała też w juniorskich.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Polka i Austriaczka wpadły w pierwszej rundzie na duet: Ann Li - Elisabetta Cocciaretto. Nie są to wybitne specjalistki od debla - i to mówiąc delikatnie. Obie skorzystały z pozycji w rankingu singlowym, ale też trudno się dziwić. Za samo wyjście na kort jest... 18 tys. funtów do podziału. A Cocciaretto to dwukrotna drużynowa mistrzyni świata w ramach BJK Cup, choć oczywiście - przy duecie Paolini/Errani, mogła występować co najwyżej w singlu.

Jeśli Chwalińska i Kraus wygrają ten mecz, prawdopodobnie zmierzą się w drugiej fazie z rozstawionymi z "7" Laurą Siegemund i Wierą Zwonariową. A choć Rosjanka i Niemka mają razem niemal 80 lat, to wciąż tworzą świetny duet.

W drugiej rundzie możliwy jest mecz Fręch przeciwko Linette. Poznanianka zagra wspólnie z Ivą Jović, na początek zmierzą się z duetem: Magali Kempen/Aleksandra Panowa. A Fręch, wspólnie z Anną Bondar, czeka mecz zeStorm Hunter i Caty McNally (nr 14). Triumfatorki tych dwóch potyczek zagrają o trzecią rundę.

Trudne losowanie miały Alicja Rosolska i Alexa Guarachi - wpadły na duet nr 2: Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani. Z kolei Katarzyna Piter i Anna Siskova rozegrają mecz z parą: Katie Boulter/Heather Watson.

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W męskiej rywalizacji Jan Zieliński i Luke Johnson zmierzą się z duetem Tommy Paul/Ryan Saggerman, a Filip Pieczonka i Vit Kopriva - z niemiecką parą Yannick Hanfmann/ Jan Lennard Struff.

Wimbledon ruszy w poniedziałek.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Sinja Kraus AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM AFP





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