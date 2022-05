Drugi Polak w turnieju głównym Poznań Open

Zarówno Michalski, jak i Gerch bez większych problemów przebrnęli pierwszą rundę eliminacji. Polak pokonał Anirudha Chandrasekara z Indii (6:2, 6:1), a Niemiec uporał się równie szybko z Błażejem Sopolińskim (6:1, 6:3). Faworytem spotkania był zawodnik gospodarzy, który plasuje się o 90 miejsc wyżej w rankingu ATP. Ponadto tenisiści znają się ze światowych kortów. W 2021 roku dwukrotnie mierzyli się ze sobą w trakcie turniejów w Lizbonie i Antalyi. Za każdym razem górą był Polak i wszyscy mieli nadzieję, że tym razem będzie tak samo.

Kibice zgromadzeni na korcie centralnym Parku Tenisowego Olimpia zobaczyli jednak wyrównany pojedynek. W pierwszej partii tenisiści nie byli w stanie utrzymywać swojego serwisu i doszło do pięciu przełamań. Kluczowy okazał się gem numer jedenaście, kiedy to Gerch nie utrzymał nerwów na wodzy. Popełnił dwa z rzędu podwójne błędy serwisowe i Michalski wyszedł na prowadzenie 6:5. Chwilę później mógł zapisać na swoim koncie pierwszego seta.

Reklama

W drugim tenisiści rozpoczęli ponownie od trzech przełamań serwisu rywala. Dwukrotnie uczynił to Michalski, który wypracował sobie minimalną przewagę. Przy prowadzeniu 5:3 wydawało się, że dowiezie wygraną do końca. Na nieszczęście dla polskich kibiców do roboty wziął się 28-latek z Berlina, który zaczął popełniać mniej błędów. Być może w lepszej grze pomogła mu zmiana warunków atmosferycznych. Spotkanie rozpoczynali przy słońcu, a końcówkę drugiej partii kończyli przy delikatnej mżawce. Gerch poprawił także skuteczność pierwszego i drugiego serwisu, co dało mu zwycięstwo w drugiej odsłonie. - Miałem pewien przestój. On to wykorzystał i grał z coraz większa intensywnością - tłumaczył Michalski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LOTTO SuperLIGA w niedzielę stanie się faktem! Czy wyłoni nowe gwiazdy tenisa? WIDEO Polsat Sport

Pewny awans Polaka

Tym samym tenisiści musieli wyjść na kort do trzeciego seta. Zza chmur zaczęło się przebijać ponownie słońce i jednocześnie poprawiła się gra Polaka. Michalski rozpoczął seta od dwóch przełamań i szybkiego prowadzenia 3:0. Ostatecznie zwyciężył do zera i mógł cieszyć się z awansu do turnieju głównego Poznań Open 2022. - Dwa sety to ja byłem na prowadzeniu. Jedyne jego prowadzenie to było przy 6:5 w drugim secie, którego ostatecznie wygrał. W trzeciej partii miałem wszystko pod kontrolą - mówił 22-latek, który teraz może myśleć o tym z kim zagra w turnieju głównym. - Myślałem, że trzeci raz z rzędu zagram z Holendrem, ale tutaj nie ma żadnego - uśmiecha się Polak. - Wiem, że jest szansa na polski pojedynek z Jerzym Janowiczem, ale zobaczymy, gdy zostanie rozlosowana drabinka - zakończył.

Zobacz TOP 5 bramek i interwencji z Ligi Mistrzów - obejrzyj już teraz!