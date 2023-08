Drobna prowokacja Aryny Sabalenki. Fani od razu zareagowali. To dla niej spora zmiana

Aryna Sabalenka w turnieju w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie uległa Karolinie Muchovej z Czech. Mimo to Białorusinka wywozi z tej imprezy dobre wspomnienia, co przed zbliżającym się US Open jest bardzo istotne. Opuszczając Cincinnati wiceliderka rankingu WTA wrzuciła do mediów społecznościowych kilka zdjęć z pobytu w tym mieście. W tym jedno lekko prowokacyjnie, na które natychmiast zareagowali fani.