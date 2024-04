Dramatyczny set Polki, przykry koniec po 80 minutach. Później już koncert. 6:1, 6:0

Cztery piłki setowe Giny Feistel. Mimo fatalnego początku meczu

Reprezentantka Polski zmierzyła się ze Szwedką Jacquline Nylander Altelius, dla której na Gran Canarii było to już czwarte spotkanie. Feistel fatalnie zaczęła, dwukrotnie straciła swoje podanie, przegrywała już 0:3. Wzięła się w garść, to ona zapisała na swoim koncie cztery kolejne gemy - wydawało się, że wszystko zmierza już we właściwym kierunku. Zwłaszcza, że przy prowadzeniu 5:4 i serwisie rywalki miała aż cztery piłki setowe, trzy z rzędu, przy stanie 0:40. I co? I przegrała tego gema, doprowadziła do zaciętej końcówki.