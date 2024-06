Dramatyczny mecz Polki. 6:1 i nagła zmiana na korcie. Powrót na Szlema coraz bliżej

Teraz rzeczywistość jest nieco inna. W głównej drabince Wimbledonu zobaczymy tylko Igę Świątek, Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Już na pierwszej fazie eliminacji zakończyła rywalizację Katarzyna Kawa , a Maja Chwalińska w ogóle się do nich nie załapała. 22-latka plasuje się obecnie na 248. miejscu w rankingu WTA - o co najmniej 20 lokat za nisko, by marzyć o ponownym występie w kwalifikacjach wielkoszlemowych.

Dlatego też zawodniczka z Dąbrowy Górniczej rywalizuje obecnie w zmaganiach rangi ITF W75 w Doksy - Stare Splavy, by nieco podreperować swoje notowania i walczyć o wyjazd do Nowego Jorku na eliminacje US Open. Z racji tego, że turniej odbywa się w trakcie kwalifikacji do Wimbledonu i ma nieco słabszą obsadę z tego tytułu, Polka mogła liczyć na rozstawienie z "2".