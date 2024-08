Dramatyczny mecz Kaśnikowskiego, decydował tie-break w piątym secie. Thriller na US Open

Tegoroczne eliminacje US Open były wyjątkowe dla reprezentantów Polski, m.in. ze względu na liczebność naszych zawodników. Ostatecznie do głównej drabinki udało się awansować tylko Maksowi Kaśnikowskiego, ale wraz z tym faktem napisała się piękna historia. Dla 21-latka występ w Nowym Jorku jest wielkoszlemowym debiutem. I już za pierwszym podejściem zdołał przejść przez trzystopniowe kwalifikacje, co stanowi nie lada sukces. Zwłaszcza, że przed startem uznawano go za faworyta swojej sekcji. Tenisista z Warszawy pokazał jednak kapitalną dyspozycję i sprawił przyjemną niespodziankę. W decydującej fazie nie stracił nawet seta w starciu z Antoine'm Escoffierem.

