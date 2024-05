Dramatyczny mecz Fręch, cudowny zwrot akcji dla Polki. Mistrzyni US Open pokonana

Iga Świątek odpoczywa po sobotnim triumfie w Rzymie, ale to nie oznacza braku emocji z udziałem polskich reprezentantów. Dzisiaj swój mecz o awans do głównej drabinki turnieju WTA 500 w Strasburgu rozgrywała Magdalena Fręch. Rywalką naszej tenisistki była Daria Saville, mistrzyni juniorskiego US Open 2010 w grze pojedynczej. Chociaż pierwszy set trafił na konto Australijki, to zawodniczka klubu KS Górnik Bytom zdołała odwrócić losy spotkania i wygrać je 3:6, 6:4, 6:3.