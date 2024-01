Dramatyczny finał, Polka czeka na sukces od ośmiu miesięcy. Został niedosyt

Maja Chwalińska poleciała do Azji, by odbudować swój singlowy ranking i szukać możliwości powrotu do trzeciej setki rankingu WTA. Mimo jednego bardzo dobrego spotkania, to się jednak w Nonthaburi nie udało. Lepiej poszło 22-latce z Dąbrowy Górniczej w turnieju deblowym, niedosyt jednak mimo wszystko został, bo razem z Yuki Naito Chwalińska miała szansę wygrać turniej ITF W50. Ich finałowe starcie było zacięte i wyrównane, Polka i Japonka przegrały 5:7, 6:7 (3).