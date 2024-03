Przed tygodniem Martyna wygrała już turniej ITF na kortach dywanowych w Solarino . Wtedy jednak jej partnerką była Chia Yi Tsao, miały pierwszy numer rozstawienia w drabince - ich sukces nie był więc jakąś niespodzianką. Tyle że aby go wywalczył, musiały wygrać aż cztery spotkania.

Teraz Kubka grała razem z Weroniką Falkowską, która na Sycylię przeniosła się z Trnawy - też były najwyżej rozstawione. Tyle że ich droga do tego decydującego pojedynku wyglądała zupełnie inaczej. Trwała zaledwie... godzinę i obejmowała jedno spotkanie. W pierwszej rundzie Polki miały wolny los, w ćwierćfinale ich rywalki oddały mecz walkowerem i dopiero wczoraj Kubka z Falkowską dość łatwo pokonały Gruzinkę Sofię Szapatawę oraz Brytyjkę Emily Webley-Smith 6:3, 6:3 .

Weronika Falkowska i Martyna Kunka faworytkami finału. Zaczęło się bardzo źle

Dziś ich rywalkami był duet rozstawiony z dwójką: Holenderka Stephanie Visscher oraz Chinka Shuo Feng. Choćby z uwagi na dokonania Kubki (już jedenaście turniejów z rzędu w deblu co najmniej z grą w półfinale!), ale i ranking Falkowskiej, która jest 120. deblistką świata, to nasze zawodniczki były uważane za faowrytki. Początek jednak na to zupełnie nie wskazywał.