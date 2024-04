Dramatyczny bój Polki. 4:5, była nad przepaścią. I cudowny zwrot, turniejowa "3" pokonana

Po niezbyt udanym początku sezonu Katarzyna Kawa zdecydowała się na miesięczny odpoczynek i spokojne przygotowania do sezonu na kortach ziemnych. Pierwsze efekty można było zobaczyć już w tureckiej Antalyi, gdzie Polka przeszła przez dwustopniowe eliminacje, pokonując w nich m.in. Wierę Zwonariową. W pierwszej rundzie głównej rywalizacji obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Elenę Gabrielę Ruse. Zatrzymała ją dopiero Olga Danilović w meczu o awans do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 125.

Zaledwie trzy dni po porażce z reprezentantką Serbii nasza tenisistka rozegrała mecz o awans do głównej drabinki w zmagań WTA 125 w hiszpańskiej miejscowości La Bisbal D'Emporda. 31-latka musiała stoczyć trzysetowy bój z miejscową zawodniczką, ale na szczęście zakończył się on po myśli Katarzyny Kawy. Na odpoczynek nie było jednak zbyt wiele czasu, bowiem już kolejnego dnia musiała rozegrać mecz z Zhuoxuan Bai . Tenisistka pochodząca z Chin plasuje się aktualnie na 86. miejscu w rankingu WTA i dzięki temu została rozstawiona z "3" w hiszpańskim turnieju.

Trudna sytuacja nie podłamała Kawy. Kolejne zwycięstwo z zawodniczką czołowej setki

Już pierwszy set pojedynku o awans do drugiej rundy głównej drabinki pokazał, jak nieprzewidywalne może to być spotkanie. Polka jako pierwsza przełamała rywalkę, wychodząc na prowadzenie 2:1. Później zawodniczki seriami zaczęły zdobywać gemy. Pierwszą z nich zapoczątkowała Chinka, która wyszła w pewnym momencie na 4:2 i miała okazję na trzygemowe prowadzenie. To jednak 31-latka jako pierwsza mogła kończyć seta przy swoim podaniu, prowadząc 5:4. Nie wykorzystała jednak tej okazji. Zhuoxuan Bai wygrała trzy ostatnie gemy pierwszej partii i zakończyła ją wynikiem 7:5 na swoją korzyść.