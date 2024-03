Dramatyczny bój Polki. 140 minut na korcie, rozstawiona faworytka pokonana

Świetny początek Martyny Kubki, szybkie przełamanie. Polka wykorzystała tę szansę

Polka pozostała bowiem w pobliżu historycznych Syrakuz na kolejny tydzień, tu odbywa się drugi turniej ITF rangi W35, z pulą nagród 25 tys. dolarów. Jest on o tyle nietypowy, że zawodniczki rywalizują nie na kortach ziemnych, a z dywanową nawierzchnią, do tego na powietrzu. Dziś akurat pogoda dawała im się mocno we znaki - wiatr był momentami tak mocny, że przypominał trochę to, co działo się w ostatnim WTA Finals w Cancun. Tenisistki miały początkowo problemy ze zmieszczeniem się w karo, gdy serwowały piłkę z wiatrem.