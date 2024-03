Daniel Michalski stoczył trzygodzinną batalię na korcie i pokonał faworyta

Sporą dawkę emocji fanom tenisa dostarcza również Daniel Michalski , występujący głównie w turniejach rangi Challenger. 24-latek przed imprezą na Węgrzech został rozstawiony z pierwszym numerem w kwalifikacjach. Aby dostać się do głównej drabinki Challengerze w Szekesfehervar, musiał on zmierzyć się z wymagającymi rywalami. Zmagania rozpoczął on starcia z Evanem Furnessem z Francji, którego pokonał w trzech setach 6:1, 5:7, 7:6 (5).

W drugiej rundzie kwalifikacyjnej na drodze reprezentanta Polski stanął Czech, Jonas Forejtek. To właśnie on wskazywany był jako faworyt tego spotkania przez wielu bukmacherów. Daniel Michalski nie zamierzał jednak poddać się bez walki i wyszedł na kort gotowy na zacięty pojedynek. W pierwszym secie 24-latek pokonał rywala 7:5. Wyrównaną walkę na korcie panowie stoczyli także w drugiej partii spotkania. Po tie-breaku lepszy okazał się jednak czeski tenisista. Aby przekonać się, który z panów awansuje do głównej drabinki turnieju, kibice musieli więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać do końca trzeciego seta.