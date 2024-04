Dramatyczny bój Magdy Linette, 11-9 w tie-breaku. Co za charakter Polki, cudowny triumf

W czwartym gemie doszło do kontrowersji. Po jednym z serwisów Arantxy sędzia z dużym przekonaniem uznał, że piłka była dobra i od razu wywołał punkt dla rywalki poznanianki. Nasza zawodniczka od razu podeszła do śladu sugerując, że był aut, ale arbiter nie chciał już zmienić decyzji. Nie przeszkodziło to jednak 32-latce, by wywalczyć kolejną szansę na przełamanie, ale tym razem przeciwniczka świetnie wybroniła się serwisem i zdobyła pierwszego gema na swoje konto.