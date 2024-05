Dramatyczna końcówka meczu Magdaleny Fręch, cudowne zwieńczenie. Polka triumfuje w Hiszpanii

Występ w turnieju WTA 1000 w Madrycie okazał się nieudany dla Magdaleny Fręch. Polka doskonale rozpoczęła spotkanie pierwszej rundy z Jaqueline Cristian. Prowadziła 5:1, miała piłki setowe. Od tego momentu nastąpił jednak bolesny zwrot akcji. Po jednej z decyzji arbitra nasza tenisistka dała się wytrącić z bardzo dobrej gry, a rywalka nabrała wiatru w żagle i wygrała 11 gemów z rzędu . Niewiele brakowało, by druga partia zakończyła się rezultatem 6:0. Ostatecznie Rumunka wygrała to spotkanie 7:5, 6:2.

Z racji szybkiego odpadnięcia ze zmagań w stolicy Hiszpanii, zawodniczka klubu KS Górnik Bytom zdecydowała się na udział w nieco mniejszym turnieju, odbywającym się w drugim tygodniu imprezy w Madrycie. Mowa o rozgrywkach rangi WTA 125 w miejscowości Lleida. Magdalena została w nich rozstawiona z "4" . Dla Fręch to doskonała okazja, by wejść w lepszy rytm po słabszych ostatnich tygodniach. Na "dzień dobry" trafiła na 237. tenisistkę świąta - Despinę Papamichail. Polka była wyraźną faworytką tego starcia.

Pewny triumf Fręch w pierwszej partii. Zacięta walka w drugim secie

Rywalka otworzyła mecz od wygranego gema przy swoim podaniu, ale kolejne minuty należały do naszej zawodniczki. Magdalena zdołała wyjść na prowadzenie 4:1, z podwójnym przełamaniem. Po chwili rywalka odrobiła stratę jednego breaka, ale to było wszystko, na co pozwoliła Fręch. Ostatecznie Polka wygrała pierwszą partię rezultatem 6:2.