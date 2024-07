Dramatyczna końcówka i ogromna sensacja. Iga Świątek traci kolejną groźną rywalkę

Organizatorzy tenisowych zmagań podczas olimpijskich zmagań w Paryżu zaplanowali na wtorek mecze trzeciej rundy w singlu kobiet. Już na starcie dnia doszło do sensacji, bowiem z gry pojedynczej odpadła Coco Gauff. Później do walki przystąpiła m.in. Jasmine Paolini, która rozegrała mecz pełen zwrotów akcji przeciwko Annie Karolinie Schmiedlovej. Chociaż Włoszka serwowała po awans do ćwierćfinału, to ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Słowaczki 7:5, 3:6, 7:5.