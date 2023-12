Dramat znanej tenisistki. Ujawniła, co działo się na Wimbledonie

Dla Jeleny Dokić tenis był ucieczką od problemów prywatnych. Była reprezentantka Australii po latach przerwała milczenie i publicznie opowiedziała o swoim ojcu, który wielokrotnie stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną. To doprowadziło ją do depresji i problemów z wagą. Teraz 40-latka wróciła wspomnieniami do pewnego wydarzenia z przeszłości. Trudno uwierzyć, przez co musiała przechodzić.