Jessica Pegula walczy z kontuzją pleców. Opuści ważne turnieje

Oficjalna strona WTA poinformowała, że Jessica Pegula nie zagra w dwóch najważniejszych turniejach rozgrywanych w lutym - WTA 1000 w Dosze (11-17 lutego) i WTA 1000 w Dubaju (18-24 lutego). Powodem takiej decyzji jest kontuzja szyi, z jaką się zmaga Amerykanka. To duży cios dla niespełna 30-letniej zawodniczki, bowiem w zeszłym roku w Dosze dotarła do finału (305 pkt do obrony), a Dubaj opuszczała z tytułem półfinalistki zmagań (350 pkt do obrony).