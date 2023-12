Dramat wielkiej legendy tenisa. Iga Świątek nie potrafiła przejść obojętnie

Niestety, kilkadziesiąt miesięcy później historia zatoczyła koło. Na początku grudnia bieżącego roku była tenisistka wyjawiła, że po raz drugi wykryto u niej nowotwór jajnika . "Dwa lata temu otwarcie mówiłam o swoich doświadczeniach. Teraz czas na aktualizację. Rak powrócił. Chociaż jest to diagnoza, której nigdy nie chciałam usłyszeć, to po raz kolejny cieszę się, że została postawiona we wczesnym stadium choroby. W zeszłym tygodniu przeszłam operację. Lekarze znaleźli komórki nowotworowe w tym samym obszarze miednicy. Usunięto je, a ja rozpoczęłam kolejny cykl chemioterapii" - poinformowała wówczas.