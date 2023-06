Dramat wielkiego mistrza. Zamiast rekordu w Garrosie, urodziny w szpitalu

Rafael Nadal to ikona sportu, a jednocześnie tenisista, który pod względem ilości kontuzji jest z pewnością w ścisłej czołówce pechowców. Tyle że on często z tymi urazami wychodził na kort, zaciskał zęby i grał. Tak było w zeszłorocznym French Open, gdy w każdej chwili groziło mu wycofanie z rywalizacji , a ostatecznie sięgnął po puchar.

Operacja Rafaela Nadala tuż przed urodzinami. Te świętuje właśnie dzisiaj

To dla Nadala problemem jednak nie jest i nie będzie. Gdy już się wyleczy, i tak otrzyma specjalne zaproszenie do każdego turnieju na świecie - będzie magnesem dla publiczności. Tyle że musi być zdrowy.

W Barcelonie dokonano zabiegu artroskopii stawu biodrowego, która ma sprawdzić stan mięśnia lędźwiowego. Przeprowadził go zespół międzynarodowych specjalistów: dr Marc J. Philippon, dr Jaume Vilaró i dr Ángel Ruiz-Cotorro. To właśnie uraz biodra spowodował wycofanie się Hiszpana ze startów w styczniu - ta przerwa trwa do dziś, mimo prób powrotu genialnego tenisisty do treningów.