Dramat w meczu Magdy Linette. Polka wygrywa, ale nie tak jakby chciała

To było drugie zwycięstwo Polki w tym turnieju. W pierwszej rundzie w dramatycznym spotkaniu, broniąc meczboli, pokonała Kolumbijkę Camilę Osorio 6:7 (2), 7:5, 6:2.

Sześć punktów straconych przez Linette w pierwszym secie

Pierwszy set Linette zagrała jak Iga Świątek. Styl może był inny, ale sposób w jaki pogrążyła rywalkę podobny do tego, w jakim dominuje obecnie na kortach na Bliskim Wschodzie liderka rankingu WTA.

Półfinalistka Australian Open potrzebowała zaledwie 24 minuty, by zakończyć pierwszą część meczu. Nie przegrała gema, straciła zaledwie sześć punktów. Podobieństwa nasuwają się same.

5:2 dla Węgierki i pechowy upadek

Wtedy doszło do dramatu. Po dwóch rozegranych punktach Węgierka upadła na kort. Od razu wpadła w płacz. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Długo nie podnosiła się z kortu . W końcu wstała i kulejąc podeszła do ławki.

Konsultacji udzieliła jej fizjoterapeutka. Nic to nie dało. Udvardy nie była w stanie wrócić do gry. Poddała mecz. Linette podeszła do Węgierki. Pocieszał ją i podziękowała za występ. - Nie chciałam wygrywać w takich okolicznościach - powiedziała Polka.