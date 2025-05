Dramat triumfatorki turnieju WTA. Wiadomość nadeszła tuż przed meczem w Rzymie

Do grona kontuzjowanych zawodniczek dołączyły także Paula Badosa oraz Petra Kvitova , która zdążyła w Rzymie wygrać mecz pierwszej rundy, ale później we znaki dał jej się uraz prawej nogi. W piątek 9 maja okazało się, że lista tenisistek, których z powodu kontuzji nie zobaczymy na rzymskich kortach, znowu się powiększyła.

WTA Rzym. Jekaterina Aleksandrowa nie zagra z Emmą Raducanu

To właśnie w piątek miało dojść do spotkania Emmy Raducanu, która w pierwszej rundzie pokonała kwalifikantkę Mayę Joint, z rozstawioną z numerem 21 Jekateriną Aleksandrową. Brytyjka i Rosjanka miały zagrać na SuperTennis Arena, w trzecim meczu od godz. 11. Przed godz. 13 stało się jasne, że do tego starcia nie dojdzie. Z turnieju z powodu urazu barku wycofała się Aleksandrowa - Rosjankę w drabince turniejowej zastąpiła "szczęśliwa przegrana" kwalifikacji Jill Teichmann.