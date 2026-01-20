Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat Świątek w Melbourne. "Płakałam cały dzień". Powód był jeden

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Niebawem Iga Świątek rozegra mecz drugiej rundy na Australian Open, dzięki wygranej z Yue Yuan na start turnieju. Teraz jej rywalką będzie Marie Bouzkova. Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Melbourne na kanale "Tennis Insider Club" ukazał się wywiad z drugą rakietą świata, w którym Polka wspominała początki kariery w tourze WTA. - Myślę, że jest wiele rzeczy, przez które trzeba przejść - opowiadała, przytaczając chwytającą za serce anegdotę.

Młoda kobieta ubrana w białą sportową kurtkę i czapkę z daszkiem, z łzami w oczach, ociera twarz ręką w geście smutku lub wzruszenia.
Iga ŚwiątekEurasia Sport ImagesGetty Images

W 2020 roku Iga Świątek zszokowała cały tenisowy świat. W wieku zaledwie dziewiętnastu lat triumfowała na wielkoszlemowym Roland Garros, który wówczas z powodu pandemii koronawirusa rozgrywany był na przełomie września i października. W finale Polka pokonała Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Nic dziwnego, że zaraz po olbrzymim sukcesie Świątek pojawiła się na okładkach gazet, zapraszano ją do wszystkich programów. Jeden triumf sprawił, że stała się wielką gwiazdą nie tylko w ojczyźnie, ale i na za granicą. - Nagle byłam w telewizji, cały czas. To było szalone. Trudno było sobie z tym poradzić - mówiła w podcascie "Tennis Insider Club".

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba”© 2025 Associated Press

Świątek przeżyła dramat w Melbourne. Sama wszystko ujawniła

Po zgarnięciu pucharu w stolicy Francji do Igi Świątek zgłosili się sponsorzy, którzy błyskawicznie chcieli rozpocząć współpracę z nastoletnią gwiazdą tenisa. Dla samej zawodniczki i jej otoczenia była to świetna, ale jednocześnie obciążająca informacja, co wyznała sama Polka.

- Wtedy wywierałam na siebie dużą presję. Pamiętam, kiedy dostałam pierwszą naszywkę sponsorską po podpisaniu dużej umowy. To był dla mnie olbrzymi stres. Podczas pierwszych meczów myślałam sobie: O mój Boże, mam teraz sponsora, oni chcą, żebym odnosiła sukcesy. A co jeśli nie powtórzę niczego, co wydarzyło się w Paryżu? - opowiadała 24-latka.

    Ze względu na specyfikę tamtego okresu kolejne zawody nasza reprezentantka dopiero na początku lutego 2021 roku. Był to turniej WTA 500, który wyjątkowo odbywał się w Melbourne. Tam Świątek przegrała w drugim meczu z Jekatieriną Aleksandrową 4:6, 2:6.

    Pamiętam, że przegrałam turniej przed Australian Open. To było w Melbourne, gdzie ze względu na koronawirusa rozgrywane były 500-tki. No i płakałam przez cały dzień, bo myślałam, że ich zawiodłam (sponsorów - red.)
    wyznała.

    - "Po co oni zainwestowali we mnie tyle pieniędzy, skoro przegrywam"? To było trudne. Myślę, że jest wiele rzeczy, przez które trzeba przejść - tłumaczyła.

    Następnie Polka wyznała, że "ludzie w krajach wschodniej Europy przygotowują się bardziej, w jaki sposób poradzić sobie z porażkami, niż ze zwycięstwami i sukcesami". Oprócz tego zdaniem Świątek obecnie kibice i eksperci obecnie mają wobec niej dużo większe oczekiwania niż wtedy, kiedy odnosiła pierwsze duże triumfy w tourze WTA.

    Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób
    Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposóbANTHONY WALLACE / AFPAFP
    Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie, skupiona na meczu, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
    Iga ŚwiątekMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Tenisistka ubrana w czarną koszulkę sportową z różowymi akcentami oraz różową czapkę trzyma rakietę tenisową i piłkę, widoczna na czarnym tle kortu.
    Iga Świątek AFP
