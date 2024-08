US Open 2024. Koszmarna seria Caroline Garcii. Francuzka "odbiła się" od turnieju w Nowym Jorku

Emocjonalny wpis Caroline Garcii. Tenisistka mierzy się z falą hejtu

"To jedna z wiadomości, które otrzymuję ostatnio po porażkach w kilku meczach. Było ich tylko kilka, ale wiadomości są setki. Mimo że mam 30 lat, to wciąż boli, bo koniec końców jestem zwykłą dziewczyną, który bardzo stara się wykonywać swoją pracę. Mam odpowiednie narzędzia i wiem, jak bronić się przed hejtem. Ale mimo to jest to bolesne " - brzmiał początek wiadomości od Caroline Garcii.

"Naprawdę martwi mnie kiedy pomyślę o młodych zawodnikach, którzy muszą przez to przechodzić. Ci ludzie wciąż nie osiągnęli pełnego rozwoju w życiu prywatnym, a taki hejt może na nich wpłynąć. Może wydawać się wam, że to nas nie rusza. Ale rusza. Jesteśmy tylko ludźmi. A czasami, kiedy otrzymujemy tego typu wiadomości jesteśmy naprawdę już zniszczeni emocjonalnie porażką w turnieju, a co dopiero tym. To wywołuje spore szkody. Wielu przede mną poruszało tę kwestię. A wciąż nie doszło do żadnego postępu" - napisała w dalszej części tenisistka.