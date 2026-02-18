Dramat rywalki Świątek, brutalna prawda wychodzi na jaw. Nerwy całkiem puściły

Dubai Duty Free Tennis Championships, czyli zmagania rangi WTA 1000 w Dubaju, w tym roku charakteryzują się dosyć znaczącą liczbą wycofań zawodniczek z gry - albo w formie całkowitego odpuszczenia przez nie turnieju jeszcze przed ich meczami, albo w formie kreczów już w trakcie właściwej rywalizacji.

Ten drugi przypadek dotyczy m.in. Pauli Badosy, która 17 lutego skrzyżowała rakietę z Ukrainką Eliną Switoliną, przegrała pierwszego seta 4:6, po czym z powodu problemów zdrowotnych musiała odpuścić sobie dalsze współzawodnictwo. Na tym ta historia jednak się nie kończy...

Badosa odpowiedziała na uszczypliwy komentarz w sieci. Mocne słowa Hiszpanki

Hiszpanka po skreczowaniu stała się bowiem obiektem pewnej krytyki w sieci. Na portalu X można było przeczytać np. komentarz: "Paula Badosa nie ma szacunku do tej gry, nie można się wycofywać z każdego turnieju". Sportsmenka tak tego nie zostawiła - i odpowiedziała w zdecydowanych słowach.

"Nie masz pojęcia, jak to jest żyć z przewlekłą kontuzją i mimo to iść dalej. Budzić się każdego dnia, nie wiedząc, jak zareaguje twoje ciało, szukać rozwiązań i walczyć o coś, co kochasz i dawać z siebie wszystko, nawet gdy jest tak trudno. Uwierz mi, że cierpię z powodu bólu i mam niekończące się koszmary, próbując znaleźć rozwiązania każdego dnia, a dla mnie wejście na kort tenisowy za każdym razem znaczy wszystko. Więc będę starać się dalej. Bo chodzi o staranie się i to się nie zmieni. Zawsze spróbuję jeszcze raz" - stwierdziła.

Robię to dla mojej pasji i dla siebie. I jeśli jest choć jeden procent szansy, żeby to kontynuować, to ją wykorzystam. Tak właśnie widzę i rozumiem życie

"Jeśli ci się to nie podoba, nie musisz mi kibicować. I z przykrością informuję, że nie przejdę na emeryturę, więc będziesz mnie widywać w akcji jeszcze przez jakiś czas. Następnym razem zmień kanał" - skwitowała zdecydowanie.

WTA Dubaj. Walka o tytuł potrwa do najbliższego weekendu

Zawody w Dubaju potrwają jeszcze do 21 lutego. Na kolejne "tysięczniki" w kalendarzu WTA trzeba będzie potem poczekać do marca, kiedy to odbędą się turnieje w Indian Wells oraz Miami, na których nie powinno zabraknąć m.in. Igi Świątek.

Paula Badosa Patrick HAMILTON AFP

Paula Badosa DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Paula Badosa AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

