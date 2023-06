Beatriz Haddad Maia jeszcze przed startem tegorocznej edycji Rolanda Garrosa zajmowała 14. miejsce w rankingu WTA. Brazylijka nie miała jednak na swoim koncie sukcesów wielkoszlemowych, a jej największym osiągnięciem w singlu było dotarcie do drugiej rundy Australian Open, Wimbledonu i US Open. To zmieniło się w Paryżu, gdzie 27-latka odnotowała świetny występ.