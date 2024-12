Dramat pogromcy Majchrzaka. Miał wylew krwi do mózgu. "Wyślijcie modlitwę"

Koszmarnie dla Altuga Celikbileka zakończył się turniej ITF M15 rozegrany w zeszłym tygodniu w Tunezji. Jeden z czołowych tureckich tenisistów początkowo szedł w nim jak burza, lecz w półfinale niestety zatrzymały go poważne problemy ze zdrowiem. Po jednej z akcji 28-latek nagle stracił przytomność. Przy poszkodowanym błyskawicznie pojawiły się służby medyczne, które zdecydowały o szybkim transporcie do szpitala. I słusznie, bo w placówce medycznej od razu przewieziono go na stół operacyjny. Powód? Wylew krwi do mózgu.

