Dramat na oczach Wiktorowskiego. Najpierw uraz, później przykry koniec

Podobnie jak przed rokiem, Iga Świątek w ramach przygotowań do Wimbledonu udała się do Bad Homburg, tutaj w ostatniej edycji turnieju dotarła aż do finału, w tym musiała uznać wyższość Jessiki Peguli. Do powtórki tak dobrego wyniku Polki nie doszło, tenisistka Raszyna odpadła już po pierwszym meczu, w 1/8 finału uległa Emmie Navarro.

Szybka porażka naszej najwyżej notowanej tenisistki nie oznaczała, że w niemieckim turnieju zabraknie polskich akcentów. Do Bad Homburg przyjechał bowiem także Tomasz Wiktorowski, który od roku współpracuje z Naomi Osaką, ale jeszcze nie zdobył razem z nią tytułu. Podopieczna byłego trenera Świątek najpierw wyeliminowała Magdalenę Fręch, później również bez straty seta poradziła sobie z Elise Mertens, Jekateriną Aleksandrową i Xinyu Wang. Tak dotarła do finału, w którym przyszło jej zmierzyć się z Karoliną Muchovą.

Czeszka w przeciwieństwie do Osaki turniej zaczęła od drugiej rundy, w tej wyeliminowała Irinę-Camelię Begu. W ćwierćfinale była górą w trzysetowym boju z Clarą Tauson, przepustkę do finału uzyskała po zwycięstwie 6:4, 6:4 nad Eleną-Gabrielą Ruse. Starcie rozstawionej z "4" Muchovej z turniejową "6" o trofeum zapowiadało się na bardzo emocjonujące.

WTA Bad Homburg. Problemy Naomi Osaki na początku finału

Kapitalnie w finałowy mecz weszła Muchova, która już w pierwszym gemie wypracowała break pointy, wykorzystała drugiego z nich. Czeszka wciągnęła Osakę w wymianę i forhendem po crossie przypieczętowała przełamanie rywalki. Po chwili wygrała swoje podanie do zera, w trzecim gemie ponownie zachwyciła efektownymi akcjami, drugie przełamanie zapisała na swoim koncie po tym, jak zaskoczyła Japonkę slajsem za siatkę.

Przy stanie 3:0 dla rywalki Osaka zaczęła sygnalizować problemy zdrowotne, poprosiła o przerwę medyczną, a na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Podopiecznej Wiktorowskiego doskwierał ból prawej stopy, jednak problem udało się zażegnać na tyle, że ta po kilku minutach wróciła do gry. Dalej jednak nie radziła sobie ze świetnie dysponowaną Czeszką, ta w newralgicznych momentach pomagała sobie serwisem, prowadziła już 4:0.

Osace rozpędzoną rywalkę udało się zatrzymać w piątym gemie, wówczas najpierw Muchova zwieńczyła wymianę forhendem w siatkę, po chwili Japonka zaserwowała asa, pieczętując obronę podania. Nie był to jednak punkt zwrotny w secie, Muchova zgarnęła dwa kolejne gemy i wygrała 6:1.

Premierowy gem drugiego seta był bardzo zacięty, Muchova już serwowała po obronę podania, ale popełniła podwójny błąd serwisowy. Po chwili posłała jednak precyzyjny forhend, zapisując pierwszego gema na swoim koncie.

Japonka próbowała się jednak w tym gemie postawić rywalce, wydawało się, że przy podniesieniu poziomu przez podopieczną Wiktorowskiego, możemy być jeszcze świadkami emocji w tym meczu. Tak się jednak nie stało, po pierwszym gemie Osaka dała do zrozumienia, że nie jest w stanie kontynuować gry - skreczowała przy stanie 6:1, 1:0 dla rywalki. Muchova, która debiutowała w turnieju w Bad Homburg, tym samym może świętować wywalczenie drugiego singlowego tytułu w sezonie, wcześniej sięgnęła po triumf w Dosze.

Fanom Osaki z kolei pozostaje mieć nadzieję, że byłej liderce rankingu nie doskwiera nic poważnego. Ta bowiem już w poniedziałek ma rozpocząć zmagania w wielkoszlemowym Wimbledonie, jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Elsa Jacquemot.





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