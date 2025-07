Dramat mistrzyni Wimbledonu. 3:6, 4:6 i koniec marzeń, gwiazda za burtą

Barbora Krejcikova w 2021 roku sięgnęła po triumf w wielkoszlemowym Roland Garros, trzy lata później wygrała Wimbledon. Niespełna 30-letnia tenisistka, która na swoim koncie ma także triumfy w każdym wielkoszlemowym turnieju deblowym, od lipca ubiegłego roku i sukcesu na londyńskich kortach nie zagrała w singlowym finale. I na razie niewiele wskazuje na to, by mogła w takim się znaleźć.

Czeszka poprzedni sezon zwieńczyła udziałem w WTA Finals , gdzie dotarła do półfinału, w którym uległa Qinwen Zheng. Na kolejne mecze z jej udziałem trzeba było czekać ponad pół roku - mistrzyni wielkoszlemowa zmagała się bowiem z kontuzją pleców , przez którą omijała kolejne turnieje. Do gry wróciła dopiero w maju, gdy rozpoczął się sezon na mączce.

Powrót Krejcikovej do gry był nieudany, bo już w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Strasburgu przegrała z Magdą Linette. Później po drugim meczu pożegnała się z Roland Garros i przeniosła się na Wyspy. Turniej The HSBC Championships zakończyła na pierwszej rundzie, w Eastbourne wprawdzie dotarła do ćwierćfinału, ale z powodu doskwierającego bólu uda nawet nie wyszła na kort.