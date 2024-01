Dramat Magdy Linette. Zmarnowane piłki meczowe i połamana rakieta w starciu z Rosjanką

Magda Linette rozpoczęła sezon od turnieju WTA 500 w Brisbane. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej pokonała Hiszpankę Cristinę Bucsę 6:3, 7:5 . Przeszkodą nie do przejścia okazała się Daria Kasatkina. Rosjanka pokonała naszą reprezentantkę w dwóch setach , chociaż poznanianka do końca walczyła o utrzymanie się w meczu, broniąc w sumie pięciu piłek meczowych.

Mecz niewykorzystanych szans. Bolesna porażka Magdy Linette mimo czterech piłek meczowych

Mecz w Brisbane nie rozpoczął się najlepiej z perspektywy Linette, bowiem już w pierwszym gemie straciła swoje podanie do zera. Kolejne minuty rywalizacji należały jednak do poznanianki. Magda wygrała trzy gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 3:1. Po chwili mogła powiększyć przewagę mając do dyspozycji własne podanie, ale ta sztuka się nie powiodła. Rosjanka odrobiła straty i doprowadziła do stanu 3:3. Siódmy gem okazał się zacięty. Gra toczyła się na przewagi, ale ostatecznie powędrował on na konto Magdy.