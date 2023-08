Dramat Jeleny Rybakiny. Wielka rywalka Igi Świątek nie dokończyła meczu

Jelena Rybakina po ograniu Jeleny Ostapenko zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati, gdzie trafiła na Jasmine Paolini. Czwarta rakieta świata zgodnie z oczekiwaniami wygrała pierwszego seta, ale w drugiej partii zaczęła mieć poważne problemy. Ostatecznie reprezentantka Kazachstanu skreczowała, przez co to Włoszka dość nieoczekiwanie awansowała do ćwierćfinału imprezy.