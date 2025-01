Dramat Fręch rozgrywał się do ostatnich dni. Polka mogła już ujawnić prawdę

Magdalena Fręch ujawnia. Przed Australian Open miała złamany palec

- Na pewno nie był to łatwy mecz, szczególnie pod kątem emocjonalnym, żeby "zatrybiło" i wrócić do gry z końcówki poprzedniego roku. Szczególnie po nie za dobrym początku roku, aczkolwiek wiązał się też on trochę z problemem zdrowotnym. Bardzo się cieszę, że jest on zażegnany i że wracam na właściwe tory, bo wiadomo, każdy mecz wygrany w Wielkim Szlemie to jest coś niesamowitego - powiedziała nasza tenisistka.