Dramat finalistki Australian Open. Przedwczesny koniec, aż przykro było patrzeć

Sukces w Australian Open, jakim było dotarcie do finału rozbudził potężne apetyty w związku z występami Qinwen Zheng. Chinka miała jednak problemy z poradzeniem sobie z presją i kolejne starty nie były dla niej, delikatnie mówiąc udane . W Dubaju dotarła do ćwierćfinału, w którym poległa z Igą Świątek, a później było coraz gorzej. Z Indian Wells pożegnała się już po pierwszej rundzie, z Miami Open w drugiej.

Problemy zdrowotne uniemożliwiły Zheng grę. Chinka kreczowała w pierwszej rundzie WTA Madryt

Zheng wskazywana była jako wyraźna faworytka w rywalizacji z Kazaszką. Choć 29-latka wygrała z Chinką w 2023 roku w pierwszej rundzie French Open, w rankingu zajmuje dopiero 50. pozycję. Co ciekawe, już po dwóch pierwszych gemach doszło do dwóch przełamań. Najpierw swoje podanie przegrała Putincewa, a później Zheng. Był to set pełen paradoksów - łącznie mieliśmy do czynienia z aż siedmioma przełamaniami. Szybko okazało się, że dla losó gema nie ma znaczenia, która z tenisistek serwuje. Podanie nie stanowiło niemal żadnego atutu.