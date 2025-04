W piątek zapadły kolejne rozstrzygnięcia w turniejach kwalifikacyjnych Billie Jean King Cup. Awans do wrześniowych finałów wywalczyły m.in. Kazaszki, które w Australii do zwycięstw prowadziła Jelena Rybakina . Mniej powodów do zadowolenia miały za to Polki - po nagłym wycofaniu Magdy Linette przed trudnym zadaniem stanęły Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. "Biało-Czerwone" finalnie przegrały mecze singlowe z Ukrainkami, poległy też w deblu i nie mają nawet matematycznych szans na awans.

