Dramat czołowej tenisistki świata trwa. Przez kontuzję opuści ważny turniej

Wczoraj informowaliśmy, że Ons Jabeur awansowała do ćwierćfinału WTA 500 w Zhengzhou , ale zaraz po zwycięskim spotkaniu wycofała się z dalszej rywalizacji z powodu kontuzji kolana . Można było zatem przypuszczać, że pod znakiem zapytania stoi jej występ także w innym turnieju, w którym miała rywalizować w kolejnym tygodniu.

Ons Jabeur nie zagra przed własną publicznością. Kontuzja okazała się zbyt poważna

Tak się składa, że miały to być rozgrywki WTA 250 w Monastyrze, a więc domowy turniej dla Tunezyjki. Niestety, dzisiaj w swoich mediach społecznościowych Jabeur ogłosiła, że jest zmuszona do rezygnacji z występu przed własną publicznością. Przekazała, że bardzo trudno było jej podjąć taką decyzję, ale kontuzja kolana nie pozwoli jej obecnie rywalizować na najwyższym poziomie. Poinformowała również, że zrobi wszystko, by wyleczyć się na finały WTA.