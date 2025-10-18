Dramat czołowego tenisisty świata. Jest pierwsza diagnoza: zerwany Achilles

Tenisowy sezon dobiega powoli końca, w rywalizacji pań już niemal wszystkie niewiadome dotyczące składu WTA Finals zostały rozwiązane. Rywalizacja o ostatnie wolne miejsce w Rijadzie toczyć się będzie między Jeleną Rybakiną i Mirrą Andriejewą, przy czym Rosjanka będzie już tylko obserwować, czy Kazaszka sprosta w Tokio zadaniu.

U panów sezon zakończy się tydzień później, stąd niewiadomych jest więcej. Pewni miejsc w Turynie są już: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Novak Djoković, blisko tego także i Alexander Zverev. A o cztery pozostałe miejsca trwa zacięta walka, choć nie uczestniczy już w niej Jack Draper - Brytyjczyk zakończył sezon.

Jednym z tych zawodników, którzy mieli duże szanse na występ w Piemoncie, był Holger Rune. I dziś prawdopodobnie nie tylko stracił swoje ulubione turnieje w Bazylei i Mastersa w Paryżu, ale także i cały kolejny sezon.

Za sprawą jednej z najgorszych kontuzji, jaka może dopaść sportowca.

Koszmar Holgera Rune w Sztokholmie. Poważna kontuzja i bardzo długa przerwa

22-letni Duńczyk, najmłodszy w TOP 15 rankingu ATP obok Carlosa Alcaraza, grał o finał turnieju ATP 250 w Sztokholmie. Wygrał pierwszego seta z Ugo Humbertem 6:4, w drugim był remis 2:2.

W jednej z wymian Rune ruszył z forhendem do zagrania rywala, odegrał piłkę, po czym... przestał być zainteresowany tym, co robi jego rywal. Zaczął skakać na prawej nodze, patrzył, co się dzieje z drugą. Humbert wygrał tę akcję, Duńczyk zaś, wyraźnie oszołomiony, udał się w kierunku ławki. Kuśtykając. A gdy już siedział i otrzymał pomoc medyczną, rozpłakał się. Prawdopodobnie już wtedy dotarło do niego, że zerwał ścięgno Achillesa.

To zaś kontuzja, w której - po operacji - proces rehabilitacji trwa miesiącami. A powrót do rywalizacji następuje zwykle po roku.

Tę informację wkrótce potwierdziła duńskiemu dziennikowi "Ekstra Bladet" matka tenisisty Aneke Rune. I zaznaczyła, że niezbędna jest tu operacja.

Holger Rune zajmował 11. miejsce w rankingu ATP Race, ale tuż przed nim był Jack Draper, który nie liczy się już w walce. Walczył jeszcze o ATP Finals - gdyby wygrał zmagania w Sztokholmie, do ósmego Lorenzo Mussettiego brakowałoby mu nieco ponad 700 punktów. A planował jeszcze występy w Bazylei (finał 2023, półfinał 2024) i Mastersie w hali Bercy w Paryżu (ćwierćfinał 2023, półfinał 2024). Wciąż więc pozostała w grze o ósemkę.

Kontuzja oznacza, że prawdopodobnie straci cały sezon 2026.

W tym roku jego największymi sukcesami były: finał ATP 1000 w Indian Wells (przegrał z Draperem) oraz tytuł w ATP 500 w Barcelonie (pokonał Alcaraza).

