Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie dotknął wielu ludzi, w tym niestety w dużej mierze cywilów. Wśród nich znajdują się także sportowcy, a szczególnie tenisiści. Działania militarne sprawiły, że odwołanych zostało mnóstwo lotów, a przestrzeń lotnicza nad państwami Zatoki Perskiej, takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Katar została zamknięta.

W efekcie wielu tenisistów i tenisistek stanęło przed nielada problemem natury logistycznej, aby zdążyć na czas na rozgrywany w Kalifornii Indian Wells. Niestety nie wszystkim się udało.

Dramat Coco Gauff. Trener utknął na Bliskim Wschodzie

Coco Gauff w trakcie konferencji prasowej przed turniejem zdradziła, że w Azji utknął jej trener - Gavin MacMillan. Amerykanka nie wie, czy i kiedy uda mu się dotrzeć do Indian Wells. W tej sytuacji będzie musiała poradzić sobie bez niego. Potwierdziła tym samym czasowe rozstanie ze szkoleniowcem, które wymusiła wojna.

- Przede wszystkim to, co się dzieje, jest bardzo smutne, a moje myśli i modlitwy są z wszystkimi, których to dotknęło - z niewinnymi ludźmi, którzy tracą życie. Uważam, że dochodzi tam do niepotrzebnej przemocy. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, nigdy osobiście nie czułam się tam niebezpiecznie - ani podczas turniejów, ani w żadnej innej sytuacji. Nigdy nie odczuwałam zagrożenia. Myślę, że to, co dzieje się teraz - być może niektórzy, może eksperci polityczni, mogli to przewidzieć - ale z perspektywy tenisisty nikt nie spodziewałby się, że dojdzie do takich wydarzeń - zaczęła Coco Gauff, zapytana o sytuację na Bliskim Wschodzie.

Mój trener, Gavin, jest teraz tam [na Bliskim Wschodzie przyp. red.], obecnie utknął i nie wiem, czy uda mu się stamtąd wydostać. Chcę tylko, żeby był bezpieczny. Nie wiem, kiedy będzie mógł wyjechać i jak to wszystko się potoczy. Po prostu monitorujemy rozwój sytuacji dzień po dniu razem z nim.

Rok temu Gauff pożegnała się z rozgrywkami Indian Wells na etapie 4. rundy. Tegoroczne zmagania rozpocznie od 1/32. Na start zmierzy się ze zwyciężczynią pary Bianca Andreescu - Kamilla Rachimowa.

