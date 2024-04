Dramat bohaterki Australian Open. Padła ofiarą złodziei, zdradza kulisy

Maria Timofiejewa padła ofiarą złodziei. Ukradli jej kartę i wydali ponad 10 tys. euro

20-latka dodała, że choć rabusie robili zakupy, to mimo to nie otrzymywała żadnych wiadomości o wymaganych autoryzacjach płatności, które zawsze do niej docierały. Timofiejewa ostrzegła także fanów, aby byli uważni podczas podróży do Hiszpanii, ponieważ to nie pierwszy raz, kiedy okradziono ją w tym kraju.