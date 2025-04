Następne dyskwalifikacje w tenisie. ITIA ogłosiła w piątek aż trzy kary

Wczoraj Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa poinformowała o kolejnych zawieszeniach. Tym razem dotyczyły one trzech krajowych sędziów z Dominikany. Naruszyli oni warunki Programu Antykorupcyjnego Tenisa (TACP). Każda z tych spraw została rozstrzygnięta przez niezależnego urzędnika ds. przesłuchań antykorupcyjnych (AHO) - Richarda Younga. "Dotyczyły one wprowadzania fałszywych danych do urządzenia obsługującego punktację meczu, tak by ułatwić obstawianie zakładów. Miało to miejsce w latach 2018-2021" - czytamy w komunikacie ITIA.