W miniony piątek odbyło się losowanie drabinki turnieju WTA 1000 w Dosze. Iga Świątek, z racji rozstawienia z "1", miała wolny los w pierwszej rundzie. Pierwotnie przeciwniczkę naszej reprezentantki w drugiej fazie zmagań miał wyłonić pojedynek Janice Tjen - Sorana Cirstea. W niedzielę pojawiła się jednak informacja, że Rumunka ostatecznie zdecydowała się na opuszczenie zmagań w stolicy Kataru ze względu na chęć odpoczynku po zdobytym tytule w Kluż-Napoce.

Jej miejsce w drabince zajęła szczęśliwa przegrana z eliminacji - Beatriz Haddad Maia. Tenisistka z Brazylii dostała od losu drugą szansę i w poniedziałkowy wieczór przystąpiła do rywalizacji o awans do drugiej rundy i starcie ze Świątek. Pojedynek od początku nie układał się jednak po myśli zawodniczki z Ameryki Południowej. Doszło do niespodziewanej deklasacji na korzyść 23-latki. Mistrzyni Chennai Open z ubiegłego roku zwyciężyła 6:0, 6:1. Dla Beatriz oznaczało to definitywny koniec przygody z singlowymi rozgrywkami w Dosze i brak możliwości rewanżu przeciwko Idze. A trochę się tego uzbierało, bo Raszynianka wygrała ich trzy poprzednie bezpośrednie starcia.

Beatriz Haddad Maia przekazała komunikat po WTA Doha

Mecz z Tjen potwierdził, że Haddad Maia jest obecnie daleka od formy, którą prezentowała w najlepszych latach swojej kariery. W czwartek dotarło przełomowe ogłoszenie dotyczące 29-latki. Tenisistka z Ameryki Południowej opublikowała komunikat za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Poinformowała w nim, że jej współpraca z trenerem, Rafaelem Paciaronim, dobiegła końca. 38-latek był szkoleniowcem Brazylijki od września 2020 roku. Pomagał jej w procesie odbudowy rankingu po 10-miesięcznym okresie zawieszenia.

To właśnie za kadencji Paciaroniego, Beatriz wykonała ogromny postęp. Przedostała się w końcu do czołowej "50" w singlu, a potem jej pozycja niemal tylko i wyłącznie rosła. Najlepszą lokatę w rankingu gry pojedynczej osiągnęła po Roland Garros 2023. Wówczas dotarła do półfinału paryskiej imprezy, ulegając w nim Idze Świątek. Ten wynik sprawił, że po raz pierwszy w karierze znalazła się w TOP 10 kobiecego zestawienia, właśnie na 10. miejscu.

Największy tytuł w singlu zdobyła pod koniec sezonu 2023. Wówczas wygrała turniej WTA Elite Trophy. Co ciekawe, zwyciężyła w nim wówczas także w deblu, w duecie z Weroniką Kudiermietową. Najbliżej wielkoszlemowego zwycięstwa była właśnie w grze podwójnej, bowiem podczas Australian Open 2022 dotarła do finału w tej kategorii. Wszystkie te osiągnięcia miały oczywiście miejsce podczas współpracy z Rafaelem.

"Po tych sześciu latach, mogę jedynie podziękować Ci za wszystkie momenty i wspaniałe osiągnięcia, jakie zdobyliśmy na korcie i poza nim. Nasze dziedzictwo i ślad w brazylijskim tenisie są wieczne. Jestem bardzo dumna i wdzięczna, że mogłam przeżyć ten etap w życiu razem z Tobą. Dziękuję za wszelkie wskazówki, zaufanie i codzienne poświęcenie" napisała Haddad Maia w swoim wpisie na Instagramie. Zobaczymy, jak Beatriz odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Obecnie plasuje się na 67. miejscu w singlowym rankingu WTA.

