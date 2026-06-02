Maja Chwalińska wyrasta na największe objawienie tegorocznego Roland Garros - 24-letnia Polka najpierw przeszła trzyetapowe kwalifikacje, nie tracąc po drodze żadnego seta, a następnie w drabince głównej zaczęła sprawiać sensację za sensacją. Wyeliminowała Qinwen Zheng, Elise Mertens i Marię Sakkari, a w poniedziałek pokonała przedstawicielkę gospodarzy, Diane Parry.

Nasza reprezentantka tym samym zagra w ćwierćfinale, gdzie zmierzy się z Anną Kalinską. Jej udział w tym etapie rozgrywek to spore zaskoczenie, czemu wyraz dano na oficjalnej stronie WTA, gdzie przeanalizowano, już po zakończeniu ostatniego meczu czwartej rundy między Aryną Sabalenką i Naomi Osaką, przebieg dotychczasowych spotkań.

"Najlepsze z 4. rundy Rolanda Garrosa: Chwalińska błyszczy, Kalinska pnie się w górę, a Sabalenka tańczy" - brzmi tytuł analizy WTA, w którym od razu dano do zrozumienia, że Polce zostanie poświęcone wiele uwagi. I tak się stało. Przypomniano m.in., że 24-latka stała się czwartą Polką w erze Open, po Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linette, która dotarła do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w singlu. A następnie pod adresem rewelacji z kraju nad Wisłą padło kilka wymownych epitetów.

Nie ma wystarczającej liczby przymiotników, aby opisać podróż Chwalińskiej po Paryżu, ale spróbujmy: niesamowita, wspaniała, spektakularna, budząca podziw, oszałamiająca, zapierająca dech w piersiach, niewiarygodna

Roland Garros. WTA zachwyca się tym, co robi Maja Chwalińska

Na tym nie koniec, wprost stwierdzono, że to, co do tej pory zrobiła Chwalińska w Paryżu, czyli wygranie w sumie siedmiu spotkań jest "niesamowite".

"Jej ostatni występ mógł być jej najlepszym jak dotąd, bo z łatwością pokonała lokalną faworytkę Diane Parry 6-3, 6-2 przed francuską publicznością na korcie Philippe-Chatrier w poniedziałek" - podkreślono.

WTA sporo uwagi poświęca też najbliższej rywalce Chwalińskiej, Annie Kalinskiej. Padło nawet stwierdzenie, że Rosjanka może być najbardziej utalentowaną zawodniczką w tourze, która jeszcze nigdy nie wygrała singlowego turnieju.

"To dość niefortunny tytuł (...). Jednak jej odpowiedź na tę krytykę może teraz brzmieć: jest dwukrotną ćwierćfinalistką Wielkiego Szlema po poniedziałkowym zwycięstwie w thrillerze nad Potapową. Pokonała rozstawioną z numerem 28 tenisistkę 6:4, 2:6, 7:6 (7), mimo że widziała, jak jej przeciwniczka dwukrotnie serwowała po zwycięstwo w meczu" - czytamy.

Zdaniem WTA Kalinska pokazała w starciu z Potapową wiele determinacji i potwierdziła swój talent. Stwierdzono nawet, że Rosjanka ma nieograniczone możliwości, szczególnie w trwającym turnieju. "Podobnie jak Chwalińska, ich nadchodzące spotkanie to jej złoty bilet do półfinału. Gdyby się tam dostała, miałaby jedną szansę na cztery na tytuł Rolanda Garrosa i można się założyć, że bardzo prawdopodobne, że skorzystałaby z tego kursu" - dodano.

Mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalinską zostanie rozegrany w środę 3 czerwca. Organizatorzy Roland Garros nie podali jeszcze godziny rozpoczęcia tego spotkania.





