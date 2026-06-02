Dosadne stanowisko WTA po meczu Chwalińskiej. Padło kilka epitetów ws. Polki
Maja Chwalińska przez tegoroczny Roland Garros idzie jak burza, dotarła już do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, co zaskoczyło zarówno kibiców, jak i ekspertów. Po zakończeniu wszystkich meczów czwartej rundy dosadne stanowisko ws. Polki wydano także na oficjalnej stronie WTA, gdzie pojawiło się kilka wymownych epitetów dotyczących Polki. Pokazują one, jak wielkie wrażenie 24-latka zrobiła w Paryżu.
Maja Chwalińska wyrasta na największe objawienie tegorocznego Roland Garros - 24-letnia Polka najpierw przeszła trzyetapowe kwalifikacje, nie tracąc po drodze żadnego seta, a następnie w drabince głównej zaczęła sprawiać sensację za sensacją. Wyeliminowała Qinwen Zheng, Elise Mertens i Marię Sakkari, a w poniedziałek pokonała przedstawicielkę gospodarzy, Diane Parry.
Nasza reprezentantka tym samym zagra w ćwierćfinale, gdzie zmierzy się z Anną Kalinską. Jej udział w tym etapie rozgrywek to spore zaskoczenie, czemu wyraz dano na oficjalnej stronie WTA, gdzie przeanalizowano, już po zakończeniu ostatniego meczu czwartej rundy między Aryną Sabalenką i Naomi Osaką, przebieg dotychczasowych spotkań.
"Najlepsze z 4. rundy Rolanda Garrosa: Chwalińska błyszczy, Kalinska pnie się w górę, a Sabalenka tańczy" - brzmi tytuł analizy WTA, w którym od razu dano do zrozumienia, że Polce zostanie poświęcone wiele uwagi. I tak się stało. Przypomniano m.in., że 24-latka stała się czwartą Polką w erze Open, po Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linette, która dotarła do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w singlu. A następnie pod adresem rewelacji z kraju nad Wisłą padło kilka wymownych epitetów.
Nie ma wystarczającej liczby przymiotników, aby opisać podróż Chwalińskiej po Paryżu, ale spróbujmy: niesamowita, wspaniała, spektakularna, budząca podziw, oszałamiająca, zapierająca dech w piersiach, niewiarygodna
Roland Garros. WTA zachwyca się tym, co robi Maja Chwalińska
Na tym nie koniec, wprost stwierdzono, że to, co do tej pory zrobiła Chwalińska w Paryżu, czyli wygranie w sumie siedmiu spotkań jest "niesamowite".
"Jej ostatni występ mógł być jej najlepszym jak dotąd, bo z łatwością pokonała lokalną faworytkę Diane Parry 6-3, 6-2 przed francuską publicznością na korcie Philippe-Chatrier w poniedziałek" - podkreślono.
WTA sporo uwagi poświęca też najbliższej rywalce Chwalińskiej, Annie Kalinskiej. Padło nawet stwierdzenie, że Rosjanka może być najbardziej utalentowaną zawodniczką w tourze, która jeszcze nigdy nie wygrała singlowego turnieju.
"To dość niefortunny tytuł (...). Jednak jej odpowiedź na tę krytykę może teraz brzmieć: jest dwukrotną ćwierćfinalistką Wielkiego Szlema po poniedziałkowym zwycięstwie w thrillerze nad Potapową. Pokonała rozstawioną z numerem 28 tenisistkę 6:4, 2:6, 7:6 (7), mimo że widziała, jak jej przeciwniczka dwukrotnie serwowała po zwycięstwo w meczu" - czytamy.
Zdaniem WTA Kalinska pokazała w starciu z Potapową wiele determinacji i potwierdziła swój talent. Stwierdzono nawet, że Rosjanka ma nieograniczone możliwości, szczególnie w trwającym turnieju. "Podobnie jak Chwalińska, ich nadchodzące spotkanie to jej złoty bilet do półfinału. Gdyby się tam dostała, miałaby jedną szansę na cztery na tytuł Rolanda Garrosa i można się założyć, że bardzo prawdopodobne, że skorzystałaby z tego kursu" - dodano.
Mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalinską zostanie rozegrany w środę 3 czerwca. Organizatorzy Roland Garros nie podali jeszcze godziny rozpoczęcia tego spotkania.