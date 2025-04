Doprowadziła Igę Świątek do łez, teraz znowu sensacja. Klęska faworytki

Fiona Ferro jeszcze kilka lat temu była zawodniczką z pierwszej setki rankingu, teraz z kolei plasuje się na dopiero 376. miejscu. Tenisistka, która w meczu US Open w 2021 roku doprowadziła Igę Świątek do łez i była blisko wyeliminowania Polki, od dłuższego czasu nie odnosi sukcesów, ale teraz ma powody do zadowolenia. Awansowała do 1/8 turnieju w Rouen, eliminując wysoko notowaną Amerykankę, której zrewanżowała się za porażkę w ubiegłorocznym Australian Open.