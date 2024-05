Dopiero co ćwierćfinał z Sabalenką, a już odpadła z Rzymu. Bolesna porażka Rosjanki

Turniej WTA 1000 w Madrycie okazał się bardzo udany dla Mirry Andriejewej. Młoda Rosjanka zdołała poprawić swój rezultat osiągnięty przed rokiem. Wówczas dotarła do czwartej rundy, teraz udało jej się zajść o fazę dalej, aż do ćwierćfinału. Podobnie jak 12 miesięcy temu, musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Tym razem Białorusinka wygrała 6:1, 6:4 .

Sześć dni później 17-latka przystąpiła już do rywalizacji w kolejnym tysięczniku - tym razem w Rzymie. W pierwszej rundzie czekało ją hitowe z starcie z przyjaciółką swojej poprzedniej rywalki - Paulą Badosą. O Hiszpance zrobiło się głośno w ostatnich dniach, gdyż za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała o rozstaniu ze Stefanosem Tsitsipasem . Chociaż 26-latka była w przeszłości wiceliderką rankingu WTA, to faworytką starcia wydawała się młodsza o 9 lat zawodniczka - ze względu na lepszą dyspozycję w w ostatnich dniach.

Mirra Andriejewa odpada z turnieju WTA 1000 w Rzymie. Paula Badosa okazała się zbyt mocna

Już w pierwszym gemie spotkania Andriejewa miała dwie okazje, by przełamać serwis przeciwniczki. Ostatnie cztery punkty trafiły jednak na konto Badosy i to Hiszpanka wyszła na prowadzenie. W kolejnych minutach mecz układał się pod dyktando byłej wiceliderki rankingu. Zbudowała sobie przewagę i zrobiło się już 4:0 dla Pauli. W siódmym gemie meczu doszło do około godzinnej przerwy z powodu opadów deszczu.