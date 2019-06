Dominic Thiem zaoferował Serenie Williams wspólny występ w mikście w wielkoszlemowym Wimbledonie lub w późniejszym US Open. Propozycja austriackiego tenisisty to gest przeprosin wobec Amerykanki za niedawne nieporozumienie podczas turnieju Roland Garros.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Rafael Nadal wygrał turniej po raz dwunasty. Wideo © 2019 Associated Press

Thiem na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa, podobnie jak rok temu, dotarł do finału. Po meczu trzeciej rundy odpowiadał na pytania dziennikarzy w sali konferencyjnej, a w pewnym momencie został poproszony o opuszczenie jej, by zrobić miejsce dla Williams.

Reklama

Słynna Amerykanka odpadła na tym etapie rywalizacji i miała naciskać na organizatorów, by udostępniono jej salę natychmiast. Austriak oskarżył ją wówczas o to, że zaprezentowała "nieciekawą cechę charakteru" i potraktowała go jak juniora.

Po zakończeniu imprezy czwarty zawodnik rankingu ATP uznał, że zareagował przesadnie wobec utytułowanej tenisistki.

- Prawdopodobnie to nie był błąd Sereny. Jej dokonania są niewiarygodne, rewelacyjne. Patrząc na to z perspektywy czasu, wydaje się zabawne, że tego typu błąd organizacyjny wydarzył się właśnie podczas turnieju wielkoszlemowego. Nie rozumiem dlaczego ta sprawa została tak rozdmuchana. Chciałbym wynagrodzić Serenie tamtą sytuację, oferując wspólny występ w mikście podczas Wimbledonu lub US Open - zaznaczył 25-letni Thiem.