Dominacja w meczu Linette z pogromczynią Sabalenki. 6:2 na start, koniec po 92 minutach

Pozostawało jednak pytanie czy Linette będzie w stanie normalnie rywalizować kolejnego dnia. Zwłaszcza, że poprzeczka poszła znacząco do góry. W drugiej rundzie czekała Emma Navarro, jedna z rewelacji tego sezonu w kobiecych rozgrywkach. W 2024 roku Amerykanka ma już na swoim koncie wygrane m.in. z Aryną Sabalenką i Coco Gauff. Swoją rodaczkę pokonała podczas Wimbledonu , kończąc jej marzenia o znakomitym rezultacie w londyńskich zmaganiach wielkoszlemowych. Polka stanęła do walki z 23-latką, wyglądało że z jej zdrowiem nie jest źle. Problem polegał jednak na tym, że przeciwniczka prezentowała się bardzo solidnie, zwłaszcza w pierwszych kilkudziesięciu minutach.

Navarro postawiła trudne warunki Linette. Porażka Polki w drugiej rundzie WTA 1000 w Toronto

Polsko-amerykański pojedynek rozpoczął się od niezwykle zaciętego gema przy serwisie Linette. Okazało się, że miał on kluczowe znaczenie dla dalszych losów pierwszej partii. Navarro wykorzystała trzeciego break pointa, a potem podwyższyła prowadzenie na 2:0. Magda próbowała gonić wynik, ale nie miała za bardzo pomysłu na dobranie się do podania rywalki. Co więcej, Emma powiększyła jeszcze przewagę dzięki przełamaniu w piątym gemie i miała już pełną kontrolę nad wydarzeniami premierowego seta. Ostatecznie wygrała go wynikiem 6:2.