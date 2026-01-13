W Sydney dochodziła w niedzielę już północ, gdy Jan Zieliński posłał ostatnią piłkę prosto w ciało Belindy Bencic, zapewniając Biało-Czerwonym historyczny tytuł w United Cup. Czas na świętowanie był chwilę później w szatni, jeszcze w poniedziałek rano nasza reprezentacja stawiła się z trofeum w Royal Botanic Garden, choć już bez Daniela Michalskiego. Rezerwowy singlista ruszył do Tajlandii na swój turniej rangi challengera ATP.

A w ślad za nim kilkanaście godzin później rozjechała się reszta kadry. Choć już tylko po kontynencie australijskim. Czasu na odpoczynek nasi bohaterowie nie mieli za wiele. Już we wtorek swoje pierwsze spotkania w Melbourne, Hobart i Adelajdzie rozegrali: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter oraz Jan Zieliński. Bilans: dwa zwycięstwa i porażka.

WTA 250 w Hobart. Katarzyna Piter znów na korcie. Mistrzyni United Cup walczyła o ćwierćfinał

Katarzyna Piter była podczas United Cup tylko rezerwową, w tej edycji ani razu nie pojawiła się na korcie. Jako pierwsza szansę w mikście dostała bowiem Katarzyna Kawa - i spisała się rewelacyjnie. To ona wspólnie z Janem Zielińskim dała pięć punktów naszej drużynie. W tym te decydujące: w ćwierćfinale, półfinale i finale.

Poznaniankę było jednak cały czas słychać - w polskim boksie była chyba najgłośniejsza. I taka jest też na korcie, podobnie jak Zieliński. Motywuje partnerkę do gry, podobnie i zachęcała Janice Tjen w Hobart, gdy rewelacja ostatniej jesieni miała problemy w trakcie ich meczu.

Katarzyna Piter

Piter wyszła na kort w Hobart jako druga z Polek, już po Magdalenie Fręch. Łodzianka w nocy pewnie pokonała Elsę Jacquemot, drugą partię wygrała 6:0. Piter zaś gra tylko w deblu, wspólnie z Tjen były zdecydowanymi faworytkami starcia z Australijkami: Gabriellą Da Silvą Fick i Alexandrą Osborne. Tyle że Indonezyjka przeżywa chyba trudniejszy okres po tych wspaniałych ostatnich miesiącach, gdy wygrała turniej WTA 250 w Madrasie, WTA 125 w Jinan, a w Sao Paulo (WTA 250) była w finale. I wskoczyła na 53. miejsce w rankingu WTA.

Tę kampanię zaczęła fatalnie, w Auckland przegrała z Sonay Kartal, już w Hobart została rozbita przez Ivę Jović (0;6, 1:6). W końcówce debla widać było, jak udane akcje dają jej dużo radości. A tymczasem w pierwszej partii to przy jej serwisie doszło do jedynych dwóch przełamań - najpierw 2:3, później na 3:6. I set padł łupem Australijek.

W drugim Indonezyjka grała już lepiej, wspólnie z Piter szybko odskoczyły, przy stanie 5:1 miały nawet piłkę setową. Tjen zagrała wtedy w siatkę. Sytuacja zaczęła się odwracać, za moment było już tylko 5:4, ale w ostatnim gemie serwis już tak Azjatce nie przeszkadzał.

W trzecim secie para Da Silva Fick/Osborne prowadziła 3:2, by stracić sześć punktów. To był trudny moment dla Osborne, seryjnie popełniającej błędy. A później już nie było powrotu. Ostatni punkt w meczu zdobyła Tjen, skończyło się na 3:6, 6:4, 10-5 - z perspektywy duetu z Katarzyną Piter w składzie. Poznanianka wygrała pierwszy mecz od 29 października. To było też jej pierwsze starcie w sezonie.

W środę poznanianka powalczy o półfinał - rywalkami jej pary będą: Ukrainka Nadija Kiczenok oraz Japonka Makoto Ninomiya.

Katarzyna Piter

