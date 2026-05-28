Dodzwoniła się do ojca, usłyszała straszne wieści. Ukryli się w piwnicy

3:6, 6:1, 7:6 (4) - takim wynikiem zakończył się mecz Juliji Starodubcewej z Jeleną Rybakiną w drugiej rundzie Roland Garros. Kazaszka sensacyjne pożegnała się z Wielkim Szlemem w Paryżu, choć przez wielu ekspertów była postrzegana jako jedna z faworytek do zgarnięcia tytułu.

Jednocześnie Ukrainka odniosła niezwykle cenne, a być może przełomowo zwycięstwo. Mało kto wie, że cztery lata temu przeżyła istny koszmar, który nawet trudno sobie wyobrazić.

Rodzina Starodubcewej ukrywała się przed Rosjanami. Wstrząsające kulisy

Julija Starodubcewa pochodzi z Nowej Kachowki położonej w obwodzie chersońskim. To miasto, które było okupowane przez Rosjan już w pierwszych dniach wojny w 2022 roku. Wówczas Ukrainka przebywała w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam - jeszcze długo przed konfliktem - wyjechała na studia, dokładnie na uczelnię Old Dominion University w Norfolk w stanie Wirginia, której barwy reprezentowała na korcie.

27 lutego 2022 roku na stronie uniwersytetu ukazał artykuł, w którym opisano reakcję Starodubcewej na to, co dzieje się w jej kraju. "W piątek po południu, przy stanie 1:1 w trzecim secie, mecz singlowy Juliji Starodubcewej został przerwany po tym, jak drużyna Old Dominion zapewniła sobie zwycięstwo nad Missouri wynikiem 4:0.Studentka ostatniego roku z Kachowki, miasta na południu Ukrainy, nie grała dobrze i miała ku temu dobry powód. Podeszła do pobliskiej ławki, schowała głowę w ręczniku i płakała, podczas gdy trenerzy i koleżanki z drużyny próbowali ją pocieszyć" - czytamy.

Kolejne fragmenty są jeszcze bardziej wstrząsające. Strona uczelni relacjonuje moment, w którym ukraińska tenisistka kontaktowała się ze swoją rodziną - przebywającą w najechanym przez Rosjan mieście. Rozmawiała z ojcem, który przedstawił jej następującą historię.

"Jej tata bezpiecznie wrócił do domu drogą, po obu stronach której byli Rosjanie. Dziesięć minut później jeden z jego przyjaciół został postrzelony w głowę, jadąc tą samą drogą. To mógł być mój ojciec - pomyślała. Czy jego przyjaciel przeżył? Nie zapytała o to. Został postrzelony w głowę, więc zakłada, że nie żyje" - napisano.

Najbliżsi Starodubcewej ukrywali się w... piwnicy. Tenisistka kontaktowała się z nimi przez internet. - Mam nadzieję, że tylko internet nie przestanie działać - mówiła.

"Pewnego ranka obudzili się, po cichu weszli na górę i właśnie przygotowywali śniadanie, gdy rozległy się strzały, więc schronili się z powrotem w piwnicy. Podczas schodzenia na dół zerwano połączenie z Julią. Dopiero później, po otrzymaniu wiadomości tekstowej od ojca, dowiedziała się, że wszyscy są cali i zdrowi" - opisywano.

Julija Starodubcewa

Julia Starodubcewa, Roland Garros 2025





