Hubert Hurkacz wygrał z Dominikiem Strickerem 10:7, 10:5 w pierwszej rundzie Diriyah Tennis Cup rozgrywanego w miejscowości Ad-Dirijja na obrzeżach Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Przypomnijmy, że turniej ten rozgrywany jest na specjalnych zasadach - do dwóch wygranych minisetów, w których walczy się do dziesięciu wygranych punktów lub do dwóch przewagi.